Лондон, 28 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия сегодня намного сильнее России четырехлетней давности, — тревожится The Daily Express. — Мы не хотим с русскими ни холодной, ни горячей войны, но Путин продолжает запугивать Европу ядерным оружием и мы, по мнению натовского руководителя, должны реагировать соответствующим образом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Реагировать соответствующе, по словам Столтенберга, заключается «в адаптации ответных оборонительных мер, предпринимаемых Североатлантическим альянсом» — выдвижением к границам России все новых подразделений НАТО с сугубо защитными целями, естественно.

«Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что в настоящий момент РФ и Запад находятся на наиболее опасном уровне противостояния за последние 20 лет, — отмечает таблоид. — Однако у Путина иное мнение на этот счет. Он заявляет, что тема российской угрозы Европе чрезмерно раздута теми, кому это выгодно. А сам при этом вооружает свои корабли наиболее разрушительными ракетами «Сатана» с ядерными боеголовками».

Издание The Guardian рассматривает противостояние России и Запада сквозь призму выборов в США. «В своем выступлении на ежегодном собрании российских и зарубежных политиков и аналитиков в Сочи в четверг, Путин напал на США, проявляющих недовольство внешней политикой РФ в последние годы, — пишет газета. — Хотя и сделал это, соблюдая приличия и даже выражая уважение. «Кто-нибудь серьезно думает, что Россия может повлиять на выбор американского народа? Что, Америка банановая республика? Америка это великая сила. Поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказал он».

«По мнению Путина, разговоры о противостоянии России и Запада больше ведутся в интересах военно-промышленного комплекса, зарабатывающего на войне, а не на мире», — подчеркивает СМИ. — Возвращаясь к вопросу о возможностях влияния Кремля на выборы в США, российский президент сказал, что на самом деле Кремлю все равно, кто победит. Потому что это дело не его, а американского народа. И потому, что на самом деле между кандидатами нет существенной разницы, они больше уделяют внимания личному соперничеству, чем глобальным государственным вопросам, например, как гасить гигантский госдолг страны и побеждать преступность».

«Путин полагает, что американский народ устал от элит, находящихся у власти десятилетиями, ему нужны у руля те люди, которые будут реально заботиться об интересах простого человека», — заключает Guardian.