В Москве объем речных перевозок вырос на 5%
Москва, 28 октября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В 2017 году в Москве будет реализовывать программу информирования отдыхающих о существующих экскурсионных маршрутах — систему туристских информационных центров (ТИЦ), заявил 28 октября на пресс-конференции президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. Он также отметил, что с помощью новой системы, судовладельцы получать возможности для развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На сегодняшний момент продажа билетов самостийная, все судовладельцы этот вопрос решают по-своему, и лишь у некоторых судовладельцев хорошо развиты электронные продажи», — уточнил Евдокимов.
Он также отметил, что на сегодняшний момент туристический флот Москвы состоит из 150 теплоходов, которые за навигацию 2013 года перевезли 1 млн 300 тысяч пассажиров, а к 2016 году объем речных перевозок вырос на 5%. По словам Евдокимова, Москва река имеет огромный потенциал, ее протяженность составляет 85 километров, и лишь 18 километров в центральной части города используется для перевозки туристов.
Операторы речного флота надеются на то, что вдоль Москвы реки будут появляться новые территории притяжения, а вслед за ними будут открываться новые речные маршруты. «Несмотря на то, что сейчас не самые лучшие для этого условия, тем не менее, в Москве появляются новые суда, в 2017 году планируется появление пяти новых теплоходов», — добавил Евдокимов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичные власти планируют в 2017 году в рамках программы «Моя улица», приступить к реконструкции центральных набережных Москвы. В список вошли Пресненская, Краснопресненская, Москворецкая, Болотная, Берсеневская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Пречистенская, Котельническая, Гончарная, Овчинниковская, Кадашевская и Якиманская набережные.
Подробности читайте здесь: В Москве отреставрируют центральные набережные