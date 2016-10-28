Москва, 28 октября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В 2017 году в Москве будет реализовывать программу информирования отдыхающих о существующих экскурсионных маршрутах — систему туристских информационных центров (ТИЦ), заявил 28 октября на пресс-конференции президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. Он также отметил, что с помощью новой системы, судовладельцы получать возможности для развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Речная навигация по Москве реке

Дарья Антонова ИА REGNUM Кирилл Евдокимов

«На сегодняшний момент продажа билетов самостийная, все судовладельцы этот вопрос решают по-своему, и лишь у некоторых судовладельцев хорошо развиты электронные продажи», — уточнил Евдокимов.

Он также отметил, что на сегодняшний момент туристический флот Москвы состоит из 150 теплоходов, которые за навигацию 2013 года перевезли 1 млн 300 тысяч пассажиров, а к 2016 году объем речных перевозок вырос на 5%. По словам Евдокимова, Москва река имеет огромный потенциал, ее протяженность составляет 85 километров, и лишь 18 километров в центральной части города используется для перевозки туристов.

Операторы речного флота надеются на то, что вдоль Москвы реки будут появляться новые территории притяжения, а вслед за ними будут открываться новые речные маршруты. «Несмотря на то, что сейчас не самые лучшие для этого условия, тем не менее, в Москве появляются новые суда, в 2017 году планируется появление пяти новых теплоходов», — добавил Евдокимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичные власти планируют в 2017 году в рамках программы «Моя улица», приступить к реконструкции центральных набережных Москвы. В список вошли Пресненская, Краснопресненская, Москворецкая, Болотная, Берсеневская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Пречистенская, Котельническая, Гончарная, Овчинниковская, Кадашевская и Якиманская набережные.

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