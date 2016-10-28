Москва, 28 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Американский дипломат, эксперт в области международных отношений, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер стал членом Российской академии наук. Об его избрании было объявлено на Общем собрании РАН сегодня, 28 октября.

Marsha Miller Генри Киссинджер

Напомним, Киссинджер, занимавший пост Советника по национальной безопасности США в 1969—1975 годах и пост госсекретаря США — с 1973 по 1977 год, считается инициатором так называемой разрядки в отношениях Вашингтона и Москвы (СССР). Он организовал сближение Вашингтона и Пекина в 1971 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Киссинджер сказал, что к России нужно относиться, как к важному элементу в новой системе глобального равновесия и стремиться к диалогу между Москвой и Вашингтоном. В прошлом Россия и США делали шаги к нахождению точек соприкосновения.

Сейчас, по его мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном скатились до самого худшего уровня с момента окончания холодной войны. Взаимное доверие улетучилось, а конфронтация заняла место сотрудничества.