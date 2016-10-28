Москва, 28 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся вокруг учёной степени министра культуры РФ Владимира Мединского, не является вопросом Кремля. Об этом 28 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Government.ru Владимир Мединский

«Это не вопрос Кремля, и я не хотел бы ничего говорить», — сказал Песков.

По его словам, Мединский «обладает необходимой квалификацией и чувством юмора, чтобы отпарировать подобные заявления».

Напомним, ранее члены «Клуба 1 июля» — 24 академика РАН — поддержали требование сообщества «Диссернет» о лишении министра культуры Владимира Мединского учёной степени. Впоследствии президент РАН Владимир Фортов подчеркнул, что данная позиция является частным мнением 24 академиков.