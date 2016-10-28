Киев, 28 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как удалось остановить «российскую агрессию» на востоке страны: это было сделано «на голом энтузиазме», сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Армия Украины разрушалась «предыдущей властью», которая вместе с армией разрушала независимость страны. По его словам, «мы встретили российскую агрессию без армии, без техники и остановили агрессора только на голом энтузиазме».

За два с половиной года была создана «одна из самых эффективных армий на европейском континенте», считает Порошенко. «И сегодня можно утверждать, что украинский воин накормлен, одет, обут, обучен, вооружен», — заключил глава государства.

В Киеве официальные мероприятия по случаю 72-й годовщины освобождения Украины от фашистско-нацистских захватчиков начались в 11.00 на территории парка Вечной славы. В частности идут возложения цветов, ожидается обращение Порошенко, выступления военных оркестров и другие мероприятия.

Напомним, в июльском отчете ООН (2016 год) отмечается, что с начала войны на Украине погибли 9,5 тысяч человек.