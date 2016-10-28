Красногорск, 28 октября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В преддверии сезонного увеличения порога заболеваемости гриппом в Московской области прививку от опасного заболевания сделали уже около миллиона человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Wallspaper.ru Вакцина

«С конца августа 2016 года от гриппа провакцинировано 983 тыс. жителей Подмосковья, в том числе 238 тыс. детей», — пояснила Забралова.

Зампред также отметила, что закупка вакцин проводится за счет федерального бюджета, и такими препаратами регион уже полностью обеспечен Помимо этого вакцины закупаются из бюджет области и за счет частных инвестиций.

«Регион дополнительно закупает 290 тыс. доз вакцин за счет областных средств. Профилактические прививки проводятся за счет бюджетных средств, но некоторые работодатели также выделяют на вакцинацию собственные средства: так было привито 48 тыс. жителей области. Вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Прививку можно сделать до 1 декабря», — заключила Забралова.

Напомним, вакцинация взрослого населения Подмосковья против гриппа началась 22 августа, детей — 5 сентября. Вакцинопрофилактика рекомендуется пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в области было зарегистрировано 1835 случаев заболевания гриппом, из них 1007 раз инфекцию получали дети, но в области наблюдается тенденция к ежегодному снижению числа заболевших.

«Десять лет назад начали с вакцинации от гриппа 800 тысяч человек, в 2015 году было вакцинировано от гриппа 1,6 миллиона человек в Подмосковье. Вакцинация — само собой разумеющееся мероприятие. Если ее охват будет не менее 75%, только тогда будет результат, будет снижение заболеваемости», — заявила ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Россошанская.

В Подмосковье отмечается снижение заболеваемости гриппом