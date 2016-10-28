Кабул, 28 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Дом одного из командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной провинции Нангархар подвергся авиаудару, в результате чего погибли несколько мирных жителей, заявили официальные представители Афганистана и террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 28 октября Reuters.

Israel Defense Forces Беспилотник

Авиаудару подвергся дом Маулави Мохаммада Алама, командира талибов в районе Шерзад, сказал пресс-секретарь губернатора провинции Аттауллах Кхогьяни. Власти провинции не уточнили количество жертв среди местного населения.

Сотрудники полиции провинции Нангархар сообщили, что удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате авианалета десятки гражданских лиц получили ранения, включая семь детей и пять женщин.

«Мы очень серьезно относимся к случаям гибели гражданского населения и проведем тщательную совместную работу с нашими афганскими коллегами при изучении материалов по этому делу», — сказал бригадный генерал США Чарльз Кливленд.

Представители талибов заявили, что сначала американские войска провели наземную операцию и атаковали дом Мохаммеда Алама, а затем был нанесен авиаудар, в результате которого погибли два мирных жителя, около 30 гражданских лиц получили ранения.