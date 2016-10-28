Алеппо, Сирия, 28 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Сирийские повстанческие группировки в пятницу, 28 октября, начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск в восточных частях Алеппо. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (базируется в Великобритании).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Повстанцы взорвали 2 заминированных автомобиля у правительственных позиций к юго-западу от Алеппо и запустили более 150 ракет», — говорится в сообщении организации.

По данным Сирийского наблюдательного совета, цель повстанческих сил — прорвать осаду восточного Алеппо.

При этом организация отмечает, что в результате ракетного обстрела погибли более 15 гражданских лиц и 100 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия приняла решение продлить гуманитарную паузу в Алеппо, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы.

Вместе с тем, боевики из запрещенных в РФ организаций пытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), так и мирных жителей (пожелавших покинуть территорию Алеппо).

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