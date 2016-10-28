Строительство жилья в ЦФО: лидеры и аутсайдеры
Воронеж, 28 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Воронежская область вошла в число российских регионов, где наиболее активно ведется строительство жилья. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Росстата 28 октября.
Всего, согласно данным статистики, в России за девять месяцев этого года введено в эксплуатацию 701,7 тыс. квартир общей площадью 49,5 млн квадратных метров — на 5,5% меньше, чем в прошлом году.
Больше всего жилья построено в Московской области (11% от общего объема построенного жилья в России), Краснодарском крае (6,7%), Санкт-Петербурге и Татарии (по 3,5%), Москве (3,6%). Из регионов Центрального федерального округа в список, помимо Москвы и Московской области, попала лишь Воронежская область — объем введенного здесь жилья от общей площади жилья в России составил 2%.
Согласно данным Росстата за январь — сентябрь 2016 года, в Воронежской области введено в строй 1002 тыс. кв. м общей площади жилья — на 0,3% больше, чем за тот же период 2015 года.
Из соседей по ЦФО увеличить темпы строительства жилья в этом году удалось Липецкой области (на 2,1%), Московской (+16%), Рязанской (8,8%), Смоленской (13,8%), Ярославской (5,5%).
Резко снижен объем строительства жилья в Ивановской области — здесь, по данным Росстата построено 65,4 тыс. кв. м, что составляет лишь 50,9% к уровню прошлого года. В Орловской области введено почти на 18% квадратных метров жилья меньше, чем в прошлом году. В Брянской и Тульской областях падение составило более 21%.