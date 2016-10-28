Воронеж, 28 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Воронежская область вошла в число российских регионов, где наиболее активно ведется строительство жилья. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Росстата 28 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Всего, согласно данным статистики, в России за девять месяцев этого года введено в эксплуатацию 701,7 тыс. квартир общей площадью 49,5 млн квадратных метров — на 5,5% меньше, чем в прошлом году.

Больше всего жилья построено в Московской области (11% от общего объема построенного жилья в России), Краснодарском крае (6,7%), Санкт-Петербурге и Татарии (по 3,5%), Москве (3,6%). Из регионов Центрального федерального округа в список, помимо Москвы и Московской области, попала лишь Воронежская область — объем введенного здесь жилья от общей площади жилья в России составил 2%.

Согласно данным Росстата за январь — сентябрь 2016 года, в Воронежской области введено в строй 1002 тыс. кв. м общей площади жилья — на 0,3% больше, чем за тот же период 2015 года.

Из соседей по ЦФО увеличить темпы строительства жилья в этом году удалось Липецкой области (на 2,1%), Московской (+16%), Рязанской (8,8%), Смоленской (13,8%), Ярославской (5,5%).

Резко снижен объем строительства жилья в Ивановской области — здесь, по данным Росстата построено 65,4 тыс. кв. м, что составляет лишь 50,9% к уровню прошлого года. В Орловской области введено почти на 18% квадратных метров жилья меньше, чем в прошлом году. В Брянской и Тульской областях падение составило более 21%.