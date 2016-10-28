Ульяновск, 28 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Ульяновске 4 ноября в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» пройдёт «Арт-ночь «Город с нами». Акцию организуют Ульяновская филармония и Ленинский мемориал с 17:00 до 22:00 часов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Ульяновцев ждет пятичасовой марафон концертов, авторских экскурсий по выставкам, с кинопоказом и представлениями для детей и премьерным открытием выставки Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

В Ульяновске откроют выставку Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко

Откроет культурную программу концерт «Мистер саксофон» Ульяновского духового оркестра «Держава» и гостей города — Квартета саксофонов Казанской государственной консерватории им. А. Жиганова (руководитель — профессор Мария Беговатова). Музыканты исполнят уникальные произведения для саксофона-соло и квартета саксофонов греческих, французских, американских композиторов, танцевальные и джазовые сюиты, а также, лучшие произведения выдающихся татарских авторов. Слушателей также ждут мелодии из кинофильмов в концерте «Музыка большого экрана» Ульяновского оркестра русских народных инструментов, музыкально-поэтический ноктюрн «Музыкальные мгновения Микаэла Таривердиева», а для детей — игровое представление детского шоу-театра «КарабаZ» и «Академия для маленьких».

Арт-ночь в Ленинском мемориале посетит VIP-гость, имя которого пока не раскрывается. «Можно сказать, что это известный политик, доктор исторических наук, меломан и успешный человек», — говорят организаторы акции. Он примет участие в работе площадки «Открытый микрофон» вместе с и.о. директора Ленинского мемориала Лидией Лариной, главным дирижером Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» Олегом Зверевым и ученым секретарем Валерием Перфиловым.

Одно из центральных мероприятий арт-ночи — открытие выставки Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Ульяновск станет первым городом в России, принявшим эту экспозицию. В нее войдут редкие экспонаты — фотографии, книги, личные вещи и уникальные платья и костюмы, позволявшие Людмиле Марковне во все времена оставаться иконой стиля. К этому событию приурочен показ советского комедийного фильма «Карнавальная ночь» (1956), в котором молодая Людмила Гурченко сыграла одну из своих первых главных ролей. Киносеанс начнется в 18:30 в кинозале Мемцентра.

Музейную тему продолжат авторские экскурсии научных сотрудников экспозиционного отдела музея-мемориала В.И.Ленина Людмилы Бенгиной — «Советская эпоха в декоративно-прикладном искусстве» и Елены Горбуновой — «Художественная Лениниана». В 18:00 часов в мюзик-холле пройдет чествование дарителей в рамках акции «Даритель — музею».

В этот вечер Ленинский мемориал приготовил для своих посетителей подарок: в рамках арт-ночи «Город с нами» в Ленинском мемориале состоится розыгрыш билетов на Новогодний вечер 31 декабря. Практически каждый участник получит возможность принять участие в розыгрыше пригласительных билетов от Ульяновского Дома музыки на традиционный праздничный новогодний концерт 31 декабря, который в этот раз пройдет в Ленинском мемориале.

Для поддержки семейного посещения на мероприятия «Арт-ночи «Город с нами» введен детский билет стоимостью «100 копеек» (то есть, 1 рубль). Такой билет для ребенка от 5 до 14 лет можно приобрести в кассе Ленинского мемориала (при условии приобретения билета на этот же концерт одним взрослым). Кроме того, при покупке билета на концерт «Мистер саксофон» вы получаете единый билет на все мероприятия арт-ночи в Ленинском мемориале 4 ноября 2016 года.

Завершат программу «Ночи искусств» танцевальный вечер и дефиле Театра моды «Гранд-шоу» Светланы Шамшиной «Искусство танца».