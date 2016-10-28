Киев, 28 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась впечатлениями от своего визита в Москву, куда она приезжала на апелляционное судебное заседание в отношении осуждённых украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Как написала ранее помилованная президентом России Савченко в своём Facebook, она «снова побывала в аду».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я вернулась из ада живой ещё раз», — написала Савченко.

По словам Савченко, для неё встреча с осуждёнными за преступные действия в отношении российских военных украинцами Карпюком и Клыхом стала важнейшим событием поездки. «В своем последнем слове Николай сказал: «российский суд меня судит за то, что я украинец, за то, что я патриот Украины и за то, что я не боюсь!» — написала она.

Савченко утверждает, что от Карпюка услышала просьбу не присылать сочувственных («слезливых») посланий и делать для Украины всё, что должны делать. «Николай — это настоящий патриот, который принесет Украине еще много пользы. За него стоит бороться, как и за всех наших политзаключенных и пленных Кремлем людей!» — заключила она.

Напомним, украинцы приговорены к 20 (Карпюк) и 22,5 (Клых) годам заключения в колонии строгого режима за участие в боевых действиях на территории Чечни в 1990-х годах. Решение вынес 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни. По версии следствия, в конце 1994 — начале 1995 года вышеназванные украинские граждане в Чечне воевали на стороне боевиков против российских военных.