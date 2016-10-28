Бишкек, 28 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Военная прокуратура Киргизии предъявила экс-министру обороны Таалайбеку Омуралиеву и экс-начальнику финансового управления Минобороны Нуркалыю Жумабаеву обвинения в растрате 5 млн сомов (4,6 млн рублей по текущему курсу). Об этом сегодня, 28 октября, сообщило ИА «КирТАГ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

mil.ru Таалайбек Омуралиев (справа)

Бывшие высокопоставленные чиновники военного ведомства обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностным положением» и «Соучастие в преступлении» Уголовного кодекса Киргизской Республики.

«Следствием установлено, что Омуралиев, находясь на должности министра обороны, при соучастии Жумабаева принял незаконное решение о выдаче из республиканского бюджета хозяйствующему субъекту денежных средств в качестве займа в сумме 5 млн сомов. Указанные финансовые средства предназначены бюджетом на другие цели. В результате противоправных действий должностных лиц, незаконно выданная денежная сумма использована хозяйствующим субъектом не по целевому назначению, а по усмотрению руководителя указанного субъекта», — цитирует Генпрокуратуру ИА «K-news».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2015 года Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении экс-министра обороны Абибиллы Кудайбердиева и ряда других высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, по факту незаконного использования 12 млн сомов

(свыше 11 млн рублей по текущему курсу), выделенных из спецсредств Минобороны. В ноябре 2015 года было возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения аналогичного преступления. Третье уголовное дело против военного руководства, обвиненного в хищении госимущества, было возбуждено в начале декабря 2015 года Антикоррупционной службой этой среднеазиатской страны.