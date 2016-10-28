Новосибирск, 28 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. «Убежден, что оснований для волнения у руководителей инновационных предприятий, компаний и резидентов Академпарка нет», — заявил ИА REGNUM заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, комментируя анонсированное увольнение Дмитрия Верховода с поста руководителя новосибирского Технопарка.

Academpark.com Башни новосибирского Технопарка

А мнение, что между депутатским корпусом и правительством Новосибирской области, а также между председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым и Дмитрием Верходом Ильенко возник конфликт, Ильенко назвал домыслами.

«Результаты проверки Контрольно-счетной палаты технопарка Академгородка, которая проводилась в октябре текущего года, были направлены губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому и в Законодательное собрание области. На основании этих проверок депутаты публично озвучили свои вопросы о распоряжении бюджетным имуществом Академпарка и его продаже. Губернатор обратил на эти факты серьезное внимание, и также озвучил свою точку зрения по дальнейшему управлению Технопарком и о его руководстве. Сразу же появились различные домыслы и слухи о конфликте между депутатским корпусом и правительством Новосибирской области и лично между председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым и Дмитрием Верховодом. Было опубликовано открытое письмо резидентов Академпарка губернатору и так далее. Считаю, что все это было создано и нагнеталось искусственно, и смена руководства Технопарка, где основным акционером является правительство региона — это нормальный процесс, в рамках действующего законодательства», — подчеркнул Валерий Ильенко.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил журналистам 27 октября, что Дмитрий Верховод будет уволен с должности директора новосибирского Технопарка. Тут же появились различные мнения о причинах такого решения. Официальная версия — у депутатов и Контрольно-счетной палаты области возник к Верховоду ряд замечаний не только по инновационной деятельности, но и по хозяйственной деятельности управления. Неофициальная — увольнение является результатом «конфронтации законодательной и исполнительной ветвей власти Новосибирской области».