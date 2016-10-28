Архангельск, 28 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. На расширенном заседании фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов обсуждалась проблема оказания медицинской помощи в Пинежском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

Morgan Weistling. Сельский доктор

На встрече присутствовали заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Татьяна Седунова, депутат фракции «Справедливая Россия» Виктор Сохин, представители министерства здравоохранения и заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерина Прокопьева.

Перед началом обсуждения к представителям власти обратилась Елена Соплякова, депутат районного Собрания.

Она отметила, что назрела серьезная проблема с оказанием медицинской помощи в Пинежском районе.

«Из-за неприемлемых условий труда ушёл с работы заведующий хирургическим отделением Карпогорской ЦРБ Александр Леонидович Петрушин. Район остаётся без специалиста наивысшего класса. Мы собрали порядка тысячи подписей, люди не хотят терять врача», — рассказала Елена Соплякова.

Сам врач Александр Петрушин не смог приехать на заседание, однако записал видеообращение, которое показали представителям власти.

«Мы — единственное отделение хирургического профиля в Пинежском районе, которое также оказывает и гинекологическую помощь. Отделение имеет 34 койки, мы полностью выполняем объемы оказания медицинской помощи, в год проходит около 500 операций. Но недавно произошло сокращение штата, и мы потеряли две ставки персонала — сестру палаты и перевязочную сестру. Просим вернуть специалистов на работу», — сказал в своем обращении Александр Петрушин.

По словам Елены Сопляковой, если ситуация не разрешится, то вслед за Александром Петрушиным может уйти и его жена, а она — терапевт в Карпогорсокой ЦРБ.

«Так мы просто уничтожим медицину на селе. В отделении останется хирург, который недавно пришел в больницу и набирался опыта у Петрушина. Как он теперь сможет оперировать?» — посетовала Елена Соплякова.

Ольга Епифанова рекомендовала министерству здравоохранения Архангельской области вмешаться в ситуацию и решить ее, пока не стало слишком поздно:

«Считаю, что вопрос с кадровым обеспечением в медицинских учреждениях Архангельской области уже давно стал наболевшим. А Пинежский район — это место с неустойчивым дорожным сообщением. Мы уже наблюдали, как закрыли отделение в Сосновке, теперь наблюдаем, как районный центр лишается единственного специалиста-хирурга», — заявила Ольга Епифанова.

Заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерина Прокопьева заявила, что специальная комиссия поедет в Пинежский район уже на следующей неделе, после их независимой экспертизы будет принято решение.

Отметим, что число врачей в Архангельской области постоянно сокращается. По информации Епифановой, за десять лет в регионе количество специалистов уменьшилось более чем на 700 человек, а среднего медперсонала — на две тысячи.

Региональные власти пытаются привлечь врачей в глубинку, но пока их усилия не приносят успеха.

К примеру, в области до сих пор действует федеральный проект «Земский доктор», в рамках которого миллион рублей подъемных получают врачи, трудоустроившиеся в сельские и поселковые медорганизации. Выплата не распространяется на малые города, но для Мезени, где ситуация с кадрами достигла пика, сделано исключение. Об этом пишет информационный портал 29.ру.

Общественный совет при Мезенской центральной больнице при поддержке администрации и районных депутатов принял решение выделить один миллион рублей для врача, который приедет работать к ним. По условию получения выплаты, возраст специалиста, трудоустроившегося в Мезенскую ЦРБ, не ограничен. По договору медик обязан отработать не менее четырех лет или вернуть деньги в муниципальный бюджет пропорционально неотработанному времени.

Отметим также, что на сегодняшний день в учреждении остаются вакантными должности врача общей практики (семейного врача), врача-терапевта, врача-педиатра, врача-офтальмолога, врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога, врача-стоматолога. Примерно такой же список незакрытых вакансий практический во всех районных ЦРБ Архангельской области.