Москва, 28 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Идею полностью запретить аборты одобряют 11% жителей России, не одобряют — 72% граждан. 36% считают, что разрешены аборты должны быть всегда, во всех случаях, 40% — что не во всех. Таков данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Назвать положительные последствия отмены абортов смогла треть российских граждан, отрицательные — три четверти.

Основное положительное следствие отмены абортов — «будет увеличено количество населения в России», «аборт — это убийство», основное негативное — «будет больше подпольных абортов», «больше будет летальных исходов от повитух».

Предложение вывести аборты из системы страхования в обществе не приветствуется: поддерживают его 22%, не поддерживают — 62% жителей России.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 октября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.