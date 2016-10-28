Челябинск, 28 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Возможность заключения мирового соглашения высказал сегодня Владимир Дятлов, бизнесмен, на земельном участке которого было разрушено старинное здание, входящее в перечень охраняемых государством объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил челябинский краевед, руководитель общественной организации «Архистраж» Юрий Латышев.

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Сегодня, 28 октября, состоялось судебное заседание областного суда, на котором рассматривались материалы дела, относящиеся к расследованию разрушения объекта культурного наследия расположенного по адресу по улице Труда, 97. Фигурантами дела являются бизнесмен Владимир Дятлов, противоположная сторона — Управление государственной охраны объектов культурного наследия в лице руководителя Александра Баландина. Краевед Юрий Латышев выступает в качестве свидетеля.

«Пока еще мирового соглашения нет. Сегодня я вот только что из областного суда. В центральном районном суде определили какие-то недоработки, и они (суд Центрального района Челябинска. Прим. ИА REGNUM ) вернули дело в прокуратуру на доработку. Прокуратура опротестовала решение, и областной суд встал на ее сторону. Теперь дело вновь вернется в суд Центрального района. После заседания я подошел к Дятлову и спросил его, мол вы как, на мировую настроены серьезно, он ответил, — «да». Мир вообще-то не предсказуем, но по крайней мере пока все идет к тому, надеюсь, будет найден компромисс», — сообщил краевед Юрий Латышев.

На текущий момент, как стало известно ИА REGNUM, заключено два договора на планировку земельного участка, на котором расположены остатки старинного здания. Согласно соглашению, предполагается сохранение и восстановление объекта культурного наследия, и застройки территории с постройками не выше четырёх этажей. Но прежде каких-либо действий и даже обсуждений, будет создана визуализация, по которой станет понятно как будет воссоздано старинное здание.

Получить комментарий самого бизнесмена корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Напомним, 18 августа уголовное дело о сносе старинного здания в центре Челябинска после двухлетней подготовки стал рассматривать суд Центрального района. На суде в качестве пострадавшего выступил глава Управления государственной охраны объектов культурного наследия Александр Баландин. Бизнесмен Владимир Дятлов был обвинён в уничтожении объекта культурного наследия, что квалифицируется частью 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Ему вменяется разрушение старинного здания в центре Челябинска, расположенного по улице Труда, 97.

Отметим, что территория, на которой расположен объект культурного значения находится в одном из центральных мест Челябинска. Здесь сходятся транспортные линии, пролегают гостевые маршруты, по которым проводятся экскурсии туристическими компаниями. Немаловажный факт позиционирования и с точки зрения расположения, которое необходимо будет учитывать при подготовке к проведению саммита ШОС, если такое решение будет принято.

Стоимость земельного участка, который находится в собственности Дятлова, оценивается некоторыми экспертами в сумму более 100 млн рублей.