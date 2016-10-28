Ярославль, 28 октября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Жители Ярославля фиксируют рост розничных цен на лекарственные препараты в аптеках. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в одном из фармацевтических учреждений, стоимость ряда препаратов, входящих в перечень жизненно важных, а также тех, которые наиболее часто востребованы населением, с начала года изменилась в разы.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Так, например, банальные аспирин и анальгин в конце 2015 года не дотягивали в цене до 2 рублей, а в 2016 продаются уже по 10−15 рублей. Стоимость валидола выроста с 3 рублей до 15, Супрастина — с 65 до 125, бальзама «Звездочка» — с 15 до 206. Омез вместо 65 рублей стал стоить 200, Энтеродез с 15 рублей подскочил до 117 рублей.

Ещё несколько наглядных примеров сравнительной выборки приведены в таблице.

Динамику цен на лекарства отмечает и Росздравнадзор. Как следует из результатов мониторинга, опубликованных на официальном сайте ведомства, только в сентябре текущего года розничная стоимость жизненно важных и необходимых лекарств в Ярославской области показала рост. Отечественные лекарства в ценовом сегменте до 50 рублей, согласно официальным данным, прибавили в цене на 2,8%, от 50 до 500 рублей — на 3,6%, более 500 — на 4,9% — и это один из самых высоких показателей по РФ. Зарубежные препараты прибавляли на 1,1%, 2,1% и 3,2% соответственно.

Примечательно, что очевидных причин столь значительного роста цен на лекарственные препараты нет. По крайней мере нет прямой связи цены со страной производства и курсом рубля к другим валютам — дорожают отечественные и импортные лекарства, дорожают при относительно стабильном рубле.

Ярославское управление Росздравнадзора прокомментировать ситуацию на лекарственном рынке региона без официального запроса отказалось. ИА REGNUM направило необходимый документ в ведомство и, согласно закону «О средствах массовой информации», ответ должен поступить в редакцию в течение 7 дней.