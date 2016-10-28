Москва, 28 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. До конца ноября станет известен иностранный инвестор, которому в рамках приватизации будут проданы 19,5% акций «Роснефти». Вариант выкупа «Роснефтью» собственных акций у «Роснефтегаза», так называемый buy back, полностью исключен, пишут 28 октября «Известия».

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Как отметил один из источников издания, среди претендентов на госпакет «Роснефти» есть компании из Китая, Японии, Европы и США. Другой собеседник подчеркнул, что главным является наличие у стратегического инвестора эффективных предложений и долгосрочных целей.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что приобретение госпакета зарубежным инвестором — наиболее предпочтительный вариант. Наибольшая стоимость пакета может составить $12 млрд. При этом приоритет при заключении сделки может быть отдан китайцам или индийцам, а не западным компаниям в связи с геополитической обстановкой.

В Минэкон­омразвития отметили, что ждут предложений, касающихся структуры сделки и предпочли бы завершить ее досрочно. В соответствии с планом-графиком сделка должна состояться в начале декабря.