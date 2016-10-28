Амстердам, 28 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог договориться с представителями парламентских фракций по поводу подписания соглашения об ассоциации между Европейским союзом (ЕС) и Украиной. Об этом сообщает газета De Volkskrant со ссылкой на свои источники.

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Издание отмечает, что правительству Нидерландов, согласно местным законам, необходимо в ближайшее время внести в парламент страны предложение по признанию недействительным закона о ратификации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2016 г. граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%.

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