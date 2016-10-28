Симферополь, 28 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Решение проблемы с питьевой водой в Крыму решается слишком медленно и непоследовательно, что может привести уже в ближайшей перспективе к серьезному экологическому ущербу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский, комментируя сообщения о том, что в ближайшие десятилетия в Крыму проблемы с обеспечением пресной водой будут только нарастать и полуостров может превратиться в «соленую пустыню».

Аполлинарий Васнецов. Крым. Байдарские ворота. 1890

«Многочисленные отзывы о тяжелой ситуации с питьевой водой на полуострове не возникли на пустом месте. Перекрытие главной водной артерии (Северо-Крымского канала — прим. ИА REGNUM ) тяжело переносится жителями Крыма. Но, как сказал президент России Владимир Путин, острота проблемы в целом снята, а на ее решение выделены десятки миллиардов рублей из федерального бюджета», — заявил Андриевский.

В то же время нет никаких сомнений, что у чиновников есть привычка оттягивать решение проблем до тех пор, пока масштаб бедствий не станет очевиден в Кремле, отметил эксперт.

«Медлительность и неэффективное расходование средств — известная проблема российских властей. Но безопасность жизней миллионов людей не может быть просто так проигнорирована. Это понимает любой чиновник. Поэтому задачи всё же как-то решаются. Будет решена и задача обеспечения Крыма питьевой водой», — уверен первый вице-президент «Российского союза инженеров».

Правда, есть реальная опасность, что к тому моменту, когда это произойдет, «экологии полуострова будет нанесен серьезный ущерб, здоровье многих жителей пошатнется из-за высокой минерализации воды, и произойдет упадок аграрного сектора Крыма», отметил эксперт.

«Экологическая катастрофа может произойти не через 20 лет, а намного раньше, если уже сейчас не предпринять энергичные шаги», — констатировал Андриевский.

Сегодня проблема нехватки воды решается нередко бездумными методами, подчеркнул первый вице-президент «Российского союза инженеров».

«Выкачивать последнюю воду из-под земли — это не выход и это преступление. В СССР такое бы никто никогда не позволил делать. То же самое касается нарушения нормативов по водопроводной воде. Если жители видят подобные нарушения или подозревают, что происходит ненормированное использованное водных скважин, нужно массово писать жалобы, даже в Москву», — подчеркнул эксперт.

«Фактически, в Крыму нужно создавать с нуля систему водообеспечения. Это стало понятно не вчера, а еще два года назад. Да, задача архисложная. Но, к сожалению, внятного плана по обеспечению полуострова питьевой водой мы до сих пор не видим», — констатировал он.

По его словам, необходимо в кратчайшие сроки перенимать систему опреснения, которая уже была применена в Израиле. «Пригласить оттуда экспертов, ставить опреснители, вводить капельный полив, проводить действенные рекламные кампании по экономии водных ресурсов, тем более, что это общемировой тренд. Действенные — значит привлекательные и современные, а не унылые и приказные», — сказал в заключение Андриевский.

Отметим, что в последнее время в СМИ всё чаще появляются сообщения об ухудшении экологической ситуации в Крыму вопреки позитивным заявлениям региональных чиновников. При этом уже существуют прогнозы, что через двадцать лет Крым может стать соленой пустыней, передают «Примечания» 28 октября.

Так, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко утверждает, что во многих населенных пунктах Крыма нормы минерализации превышают допустимые показатели, сообщает издание.

По свидетельствам многих местных жителей, в Нижнегорском районе негативные процессы уже идут полным ходом. В то время как раньше на территории Северо-Крымского канала существовала напитанная водой подземная подушка, которая постепенно заполняла все карстовые ниши и подпитывала подземные воды, сейчас её уже нет.

В результате во многих домах опустели колодцы, а сельхозпроизводители работают в тяжелейших условиях — вся вода уходит на обеспечение нужд населения, и на полях ее катастрофически не хватает.

Остро стоит проблема нехватки воды и в северной части Крыма, в Армянске, где расположено предприятие «Крымский титан», который откачивает воду из скважин. Местные жители открыто говорят о том, что из-за него постепенно в кранах вода становится все более соленой.

Между тем, чиновники проблему упорно игнорируют. Так, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко сообщил, что в Армянске трудностей с пресной водой нет, а «Крымский титан» негативное влияние на состояние воды не оказывает.

В то же время председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль заявил о проработке варианта использования подземных вод для нужд аграриев, несмотря на то, что скважины уже приводят к засолению подземных озер.