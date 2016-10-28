Самара, 28 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В регионе по состоянию на 1 января 2016 года число жителей старше 60 лет составило более 21,5% или свыше 692 тыс. человек, старше 90 лет — почти 9 тыс. человек, 100-летних граждан — 276 человек. Такие данные озвучены на Всероссийском совещания «Гериатрическая служба в Российской Федерации: первые итоги и ближайшие перспективы» 28 октября в Самаре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

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В настоящее время в стране активно идёт процесс старения населения. Это вызвано как снижением суммарного коэффициента рождаемости, так и ростом продолжительности жизни. По прогнозам Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста в России с 2016 по 2025 год увеличится с 24,6% до 27% и составит 39,9 млн человек.

В связи с этим вопросы профилактики возрастной патологии и ускоренного старения, возможности продления трудоспособного периода жизни населения России становятся приоритетными для обсуждения как на федеральном, так и на региональном уровнях, отметил в своем выступлении приехавшим в Самару более чем из 70 регионов страны представителям сферы охраны здоровья и соцобслуживания вице-губернатор Александр Нефёдов.

Напомним, в Самарском государственном медицинском университете создана первая в России кафедра гериатрии, ведущая подготовку врачей по данной дисциплине на додипломном уровне. 10 лет действует Гериатрический научно-практический центр Самарской области. В 2015 году создана Самарская клиническая гериатрическая больница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Самарастата, в области зарегистрировано 964 тыс. пенсионеров, они составляют 30% всего населения региона.

По данным на 1 января 2015 года в регионе старше 90 лет проживало 7567 человек, из них 6255 женщин. Мужчин среди долгожителей почти в 4,5 раза меньше, средняя продолжительность жизни у них на 11 лет меньше. Лишь 53 мужчины перешагнули 100-летний рубеж, а 100-летних женщин в области было тогда 196 человек.

По состоянию на 1 июля 2016 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 975 тыс. человек, из них 223 тыс. человек — работающие пенсионеры, отмечает Самарастат.

Средний размер назначенных пенсий на 1 июля составил 12 тыс. 149 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в реальном выражении пенсии уменьшились более чем на 3%.В 2016 году величина прожиточного минимума для самарских пенсионеров установлена в размере 7554 рублей, в 2017-м ее увеличат на 619 рублей и она составит 8173 рублей.

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