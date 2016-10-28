Нижегородская область, 5 февраля, 2015, 18:07 — ИА Регнум. В Перевозском районе Нижегородской области 5 января сотрудники полиции совместно с воспитанниками воскресной школы и детского сада раздавали водителям конфеты на фантиках которых были призывы соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили ИА REGNUM в ГИБДД, цель акции «Не лети быстрее Ангела-Хранителя» напомнить автолюбителям о необходимости снижать скорость перед пешеходным переходом.

Чтобы раздать водителям конфеты, дети костюмах ангелов под присмотром сотрудников ГИБДД вышли на нерегулируемый пешеходный переход.

«Для водителей транспортных средств такая акция стала неожиданной, но они признались, что данные мероприятия необходимо проводить чаще, чтобы все участники дорожного движения помнили, какие опасности поджидают их на дороге», — заявили ИА REGNUM в ГИБДД.