Улан-Удэ, 28 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын направил губернатору Иркутской области Сергею Левченко письмо, в котором предложил перейти на единое тарифное регулирование для снижения стоимости электроэнергии в республике.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, Наговицын подчеркнул, что «в случае перехода на единое тарифное регулирование для потребителей Иркутской области произойдет незначительное увеличение стоимости электроэнергии». Впрочем, сумму «незначительного увеличения» он не уточнил. При этом глава Бурятии заявил, что таким образом «будет достигнуто значительное снижение конечной цены на электроэнергию для потребителей Бурятии».

«Бурятии досталась важная миссия поддерживать экологическую чистоту на огромной территории водосборной зоны Байкала путем создания и содержания многочисленных объектов, обеспечивающих эффективную очистку сточных вод и снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Эти мероприятия требуют большого количества электроэнергии и ложатся дополнительным бременем на плечи жителей Бурятии, что создает социальную напряженность в обществе», — подчеркнул глава республики в своем обращении к иркутскому коллеге.

Он утверждает, что «аналогичного мнения придерживается и Минэнерго России, которое предложило рассмотреть возможность перехода на единое тарифное регулирование территориальных сетевых организаций Республики Бурятия и Иркутской области с заключением соглашения между высшими должностными лицами двух наших байкальских регионов».

В правительстве Иркутской области корреспонденту ИА REGNUM не стали комментировать предложение главы Бурятии. Официальный запрос ИА REGNUM составлен и отправлен губернатору региона Сергею Левченко.

Напомним, по данным службы по тарифам Иркутской области, в регионе стоимость электроэнергии для населения составляет 0,97 руб./кВтч (по состоянию на 1 июля 2016 года).

Что касается Бурятии, как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года в регионе тарифы на электроэнергию для населения снизились с 3,052 до 2,87 руб./кВтч (на 6%). Кроме того, власти республики заявляют о дальнейшем снижении за счет включения Бурятии в зону свободного перетока «Сибирь».