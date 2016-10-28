Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Американская актриса Лина Хиди, сыгравшая Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», по суду обязана возвратить на территорию США своего шестилетнего сына, сообщает TMZ.

Лина Хиди [ Denny Harrison

Уили Хиди учится в Великобритании, куда Лина перевезла его для обучения в школе. При этом женщина не посоветовалась с бывшим мужем и отцом Уили музыкантом Питером Лоураном.

Узнав о переезде сына, отец обратился в суд, и теперь, помимо того, что актриса должна вернуть ребёнка в США, она может и лишиться родительских прав как нарушавшая условия договора опеки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Игра престолов» второй год подряд остаётся «Лучшим драматическим сериалом» премии «Эмми». Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени"сообщил о возможном сиквеле саги.

27 октября в интернете появились фотографии, сделанные в ходе съёмок седьмого сезона «Игра престолов», дающие намёки на содержание новых серий. Содержание седьмого сезона саги держится в секрете.