Санкт-Петербург, 28 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» заложен головной корвет проекта 20 386, получивший имя «Дерзкий», сообщает на предприятии.

Северная верфь Закладка корвета «Дерзкий»

Новый корабль будет отличаться меньшей радиолокационной заметностью и модельным вооружением, в частности, на нем будут использованы беспилотники. «Дерзкий» будет введен в строй в 2021 году.

В ходе торжественной церемонии замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук отметил, что этот корабль, который является логичным продолжением проекта 20 380, будет гордостью ВМФ РФ, сообщает ТАСС.

В задачи корвета входит ведение боевых действия в ближней и дальней морских зонах, а также защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности. Проект 20 386 разработан АО «ЦМКБ «Алмаз».

Назначение корвета — вести боевые действия против морского противника в ближней и дальней морской зоне, защищать морские коммуникации и объекты морской экономической деятельности. Корабль должен поражать боевые надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса; вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса; обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом; оказывать артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов артиллерийской установкой.

Особенностью проекта является уменьшенное количество экипажа (80 человек) и увеличенный запас хода (5 тыс. морских миль). Водоизмещение судна — 3,4 тыс. тонн, длина и ширина — 109 и 13 метров соответственно. Скорость — 30 узлов.

На кораблях размещены артиллерийский, ракетные и противолодочный комплексы, а также современные радиолокационные комплексы. Кроме того, в арсенале корветов несколько гидроакустических станций и комплексов.

«Северная верфь» (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.