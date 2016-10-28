Москва, 28 октября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на трехлетку предполагает, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью, однако разговоры об исчерпании всех резервов не соответствуют действительности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя основные параметры внесенного правительством РФ проекта бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Объем Резервного фонда на начало 2016 года — 3 трлн 640 млрд рублей, на начало 2017 года — 1 трлн 110 млрд, таким образом, если не будет каких-то принципиальных изменений, Резервный фонд будет в 2017 году израсходован полностью», — отметил он.

При этом разговоры о том, что будут исчерпаны все резервы, не соответствует действительности, подчеркнул Макаров. «ФНБ на начало 2017 составит 4 трлн 702 млрд рублей, на начало 2018 года будет составлять 4 трлн 190 млрд рублей, а в 2019 году более 3 трлн рублей», — добавил депутат.

Он напомнил, что стоимость нефти в бюджете на трехлетку зафиксирована на отметке 40 долларов за баррель. «Выдержан принцип максимально консервативного прогноза», — пояснил парламентарий. По его словам, в проекте трехлетнего бюджета курс доллара составляет 67,5 рублей в 2017 году, 68,7 — в 2018 году и 71,1 — в 2019 году. «Запланировано очень постепенное ослабление рубля к доллару», — сделал вывод Макаров.

Инфляция на трехлетку не превысит 4%, добавил он. Макаров указал, что восстановительный рост экономики начался уже в 2016 году и продолжится в 2017 году. «По данным Росстата, фактически спад экономики остановился и начался восстановительный рост, поэтому итоговую цифру 2016 года правительство считает по ВВП как все-таки спад — 0,6% — восстановительный рост не компенсирует спад, который был в начале года», — пояснил он. В 2017 году рост ВВП составит 0,6% ВВП, в 2018 — 1,7%, в 2019 — 2,1%, рассказал глава комитета. «Добавлю, что рост мировой экономики в те же годы составит, по прогнозу, 3,4%, в 2018 и 2019 — 3,5%», — уточнил он.