Киров, 28 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. С официального портала Кировской области исчезли практически все информационные сообщения и пресс-релизы, связанные с деятельностью бывшего губернатора Никиты Белых, арестованного летом 2016 года по обвинению в получении взятки.

Kremlin.ru Никита Белых

В настоящей момент поиск по сайту областного правительства по ключевым словам «Никита Белых» выдает всего три ссылки. Одна из них ведет на новость о назначении Игоря Васильева на пост врио губернатора. Вторая — на список персон, возглавлявших в регион в разные годы. По третьей ссылке можно попасть на интервью того же Васильева на экономическом форуме в Сочи, в котором он упоминает имя и фамилию бывшего губернатора.

Как сообщает РепортерЪ, результаты поиска в Google выдают более 5 тыс. ссылок на страницы с новостями про Белых на сайте правительства Кировской области. При переходе по ссылкам оказывается, что больше этих страниц на официальном портале региональной власти уже не существует.

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Аналогичная картина складывается при попытке найти материалы о деятельности предшественника Белых — Николая Шаклеина, возглавлявшего Кировскую область 4 года. Вся информация о нем с официального сайта областного правительства удалена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня в московском ресторане при получении взятки. Спустя день он был арестован и помещен в СИЗО.

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В конце июля 2016 президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в качестве губернатора в связи с утратой доверия.