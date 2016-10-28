На севере Франции обнаружено 508 кг кокаина
Париж, 28 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум.
The National Crime Agency
Кокаин
Более полтонны кокаина было обнаружено в контейнере во французском городе Дюнкерк, сообщает La Voix du Nord.
Сотрудники Центрального управления по борьбе с незаконной торговлей наркотических средств обнаружили запрещенные вещества на судне, прибывшим из Суринама. Кокаин, упакованный в спортивные сумки, перевозился в контейнере французской компании CMA-CGM.
Наркотики, цена которых, по некоторым оценкам находки, достигает €15 млн, были изъяты 17 октября.
Значительная находка стала возможной благодаря информации, предоставленной французскому правосудию службами международной безопасности.