Париж, 28 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум.



The National Crime Agency Кокаин

Более полтонны кокаина было обнаружено в контейнере во французском городе Дюнкерк, сообщает La Voix du Nord.

Сотрудники Центрального управления по борьбе с незаконной торговлей наркотических средств обнаружили запрещенные вещества на судне, прибывшим из Суринама. Кокаин, упакованный в спортивные сумки, перевозился в контейнере французской компании CMA-CGM.

Наркотики, цена которых, по некоторым оценкам находки, достигает €15 млн, были изъяты 17 октября.

Значительная находка стала возможной благодаря информации, предоставленной французскому правосудию службами международной безопасности.