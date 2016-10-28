Симферополь, 28 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Крыму на внеочередной конференции Федерации бокса Крыма избрали нового главу организации. Им стал Сергей Воронков, внёсший большой вклад в развитие спорта на полуострове.

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«Сергей Михайлович (Воронков) помогает развитию бокса в нашей республике с 1993 года, когда были проведены первые юношеские соревнования, — рассказал ИА «Крыминформ» исполнительный директор Федерации бокса республики Виктор Спирин. — Недавние успехи Вадима Кудрякова и Рустема Мустафаева на чемпионате мира среди студентов — во многом тоже заслуга Воронкова. Он давно оказывает поддержку боксёрам в Керчи. Кудряков, Мустафаев и победитель турнира памяти Педро Саэс Бенедикто-2016 Николай Шеремет начинали заниматься там».

Между тем, как писала газета «Крымская правда» 4 апреля 2001 года, в 1998 году Сергей Воронков был осужден на два года лишения свободы за хранение боеприпасов. «После истечения срока наказания на свободу не вышел: против него, а также Андрея Байматова, Вадима Гулькевича и Юрия Негру было возбуждено уголовное дело по статье 144 УК Украины (вымогательство)», — сообщила «Крымская правда».

Согласно обвинению, эта группа людей в 1993 году вымогала у некоего Волянского фермерское хозяйство «Элита» в Симферопольском районе. За это в 2001 году украинский суд приговорил Воронкова к семи годам лишения свободы.

По заявлению украинского политика Геннадия Москаля (в 1997—2000 годах был начальником Главного управления МВД Украины в Крыму и одновременно заместителем министра внутренних дел; знаком с уголовным делом против Воронкова), Сергей Воронков был одним из лидеров организованной преступной группы «Сейлем», действовавшей на территории Крыма в 1990-х годах. Однако обвинения в организации ОПГ Воронкову предъявлено так и не было.

Также бывшим главарём ОПГ «Сейлем» в украинских СМИ Сергея Воронкова называет бывший крымский политик Сергей Куницын (май 1998 — июль 2001 и апрель 2002 — апрель 2005 — председатель Совета министров Крыма; июнь 2006 — апрель 2010 — председатель Севастопольской городской государственной администрации).

Не раз встречается упоминание Воронкова как криминального авторитета в тексте книги Константина Чернецова «Крым бандитский» (ISBN: 5−227−00132−4), изданной в 1999 году российским издательством «Центрполиграф».