Красноярск, 28 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход строительных работ на развязке по ул. 2-ая Брянская. Начиная с июля текущего года по поручению Акбулатова на строительной площадке многоуровневой развязки введен режим ежедневного контроля хода строительных работ. Специалистами управления капитального строительства города формируется еженедельный акт выполненных объемов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска проверил ход строительства развязки на Второй Брянской

На сегодняшний день завершено возведение армогрунтовых стен, на основной эстакаде уложен асфальт, ведется установка шумозащитных экранов и барьерных ограждений, установлена часть световых опор, благоустраивается близлежащая территория.

«Из невыполненных объемов: технический слой асфальта на спуске по улице Калинина, здесь же — финишный слой дорожной одежды, — рассказал главе города руководитель управления капитального строительства Владимир Лебедев. — Покраска металла пролетного строения, установка семи опор освещения, части барьерных и перильных ограждений, шумозащитных экранов по улице Калинина. Также предстоит выполнить ряд работ по благоустройству территории, установить трансформаторные подстанции. Часть работ подрядные и субподрядные организации еще могут выполнять в ноябре, но определенный объем переходит на следующий год, в частности, укладка финишного слоя асфальта».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Строительство развязки на Второй Брянской в Красноярске

Учитывая представленную информацию, Эдхам Акбулатов поручил провести предварительный расчет суммы штрафных санкций в адрес генеральной подрядной организации. Они будут начисляться с 1 ноября текущего года.

«Очевидно, что генеральный подрядчик, компания «Сибмост», не справится в сроки, которые ранее были обещаны. Но мы будем настаивать, чтобы работы, которые позволят запустить движение по многоуровневой развязке, были завершены в ноябре текущего года. Мы согласовали со службой архитектурно-строительного надзора объем работ, который позволит обеспечить приемку незавершенного, но безопасного для эксплуатации объекта», — разъяснил глава города Красноярска.

Эдхам Акбулатов также подчеркнул, что после открытия развязки основной задачей администрации будет регулировка светофорного режима, формирование схемы движения транспортных потоков. Это позволит взаимоувязать работу многоуровневой развязки с такими значимыми магистралями как улица Маерчака, проспект Свободный, улица Брянская и 2-ая Брянская.