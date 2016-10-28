Астрахань, 28 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Астраханской области растет сумма «вознаграждения», предлагаемого за сделку с законом. По информации прокурора региона Александра Лычагина, средний размер взятки составил 320 тыс. рублей. Это более чем в три раза больше, чем в прошлом году. За 2015 год рост превысил 200% — с 41 тыс. рублей до 95 тыс. рублей.

Chris Potter Взятка

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В ходе первого открытого форума прокуратуры Астраханской области глава ведомства назвал и наиболее громкие коррупционные уголовные дела. Это расследование факта крупной взятки, которую, как полагает следствие, получил от предпринимателя начальник отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок министерства экономического развития Астраханской области. Стоимость «услуг» превысила 1 млн рублей.

Всего с начала текущего года в регионе было возбуждено девять уголовных дел о взятках местного бизнеса чиновникам, пишет газета «Волга». Больше всего нарушений допустили сотрудники управления Роспотребнадзора по Астраханской области и службы жилищного надзора региона.

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Добавим, что одно из последних дел о коррупции завершилось в октябре ткущего года вынесением обвинительного приговора в отношении исполняющей обязанности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области Гулсим Адямовой. Как было доказано в суде, она получила 60 тыс. рублей за оказание помощи в решении вопроса о кадастровой стоимости земельного участка. Уголовного наказания госслужащей избежать удалось, однако ей придется заплатить 3 млн рублей штрафа. Также суд на 1,5 года лишил ее права занимать должности на госслужбе, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в пролом году в регионе было выявлено 1023 преступления экономической направленности, из них 263 в крупном и особо крупном размере. 187 преступлений были совершены в сфере освоения бюджетных средств, 17 преступлений, связанных с выполнением госзаказа. В целом размер ущерба по преступлениям экономической направленности составил более 588 млн рублей.