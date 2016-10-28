Ярославль, 28 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Во втором квартале 2016 года объем займов, выданных жителям Ярославской области ломбардами, вырос на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделениb Центробанка по Ярославской области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Деньги и кольцо

За три месяца жители региона заложили своего имущества более чем на 181 млн рублей. Интересно, что, несмотря на рост суммы займов, их количество сократилось уменьшилось вдвое. То есть ярославцы стали закладывать более дорогие вещи.

Рост выданных ломбардами займов фиксируется и в целом в Центральному федеральному округу, однако этот рост значительно ниже, чем в Ярославской области — он составляет 21,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. В целом в ЦФО в апреле-июне 2017 года было выдано займов ломбардами на 14,7 млрд рублей.