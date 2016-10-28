Исламабад, 28 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против протестующих сторонников оппозиционного лидера Имрана Хана, когда протестующие начали бросать камни в сотрудников полиции, сообщает 28 октября Reuters.

Guilhem Vellu Пакистанские силовики

Столкновения протестующих и полиции произошло в городе Равалпинди, бывшей столице Пакистана до момента основания Исламабада в 1960-х годах. Протестующие перекрыли контейнерами ключевые дороги в Равалпинди, примерно в 20 км от Исламабада.

Напомним, 27 октября власти Пакистана запретили проведение публичных мероприятий в Исламабаде и Равалпинди. Оппозиционный лидер Пакистана Имран Хан заявил, что собирается оспаривать решение властей в суде. Имран Хан объявил, что в следующую среду, 2 ноября, пройдет общенациональная забастовка.