Тбилиси, 28 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Реформа государственного управления, для осуществления которой Евросоюз выделяет Грузии 30 млн евро, нацелена на усиление доверия населения к правительству и государственным институтам. Об этом заявил руководитель представительства ЕС в Грузии Янош Герман на пресс-конференции 28 октября в связи с выделением Грузии нового гранта на 30 млн евро.

Флаг Грузии

По его словам, Евросоюз одобряет разработанную правительством Грузии в 2015 году стратегию национальных реформ, которая основана на европейских принципах публичного администрирования.

«Реформа государственного управления — наша общая цель, осуществляемая в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. Эта реформа — важнейший компонент данного соглашения», — подчеркнул Герман.

По его информации, выделяемый Грузии грант предусматривает как финансовую помощь — сумму, которая будет направлена в бюджет страны, так и техническую помощь, мобилизацию экспертов и усиление административного потенциала.

Реформа будет способствовать повышению качества планирования политики, развитию обслуживания граждан и повышению его качества, искоренению коррупции, повышению прозрачности сферы государственного управления.

Руководитель представительства ЕС выразил благодарность премьер-министру Грузии за его особое внимание к общим европейским ценностям и заверил, что Евросоюз продолжит сотрудничество с правительством Грузии для достижения намеченных программой реформ целей.