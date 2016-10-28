Москва, 28 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Сохранение Банком России ключевой ставки на уровне 10% на настоящий момент препятствует задаче достижения экономического роста. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя решение совета директоров ЦБ по сохранению ключевой ставки на прежнем уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ЦБ упорно преследует цель сокращения инфляции, принося в жертву стимулирование роста экономики — вот в чём парадокс. Высокие ставки кредитов, сдерживание доходов населения и предприятий, конечно, искусственно уменьшают повышение цен. Но во имя чего? Для последующего роста инвестиций и производства, что и является основной задачей? Благая цель! Но средство её достижения — сдерживание денежной массы и инфляции — именно сейчас препятствует данной конечной задаче», — говорит эксперт.

Для экономического роста нужно облегчение вложениям, кредитованию, внутреннему спросу, а не препятствование им, указывает Гойхман. «Но у ЦБ в данном плане функции более узкие — стабилизация денежного обращения. И текущие стимулы он ждёт от иных ведомств — например, Минфина. Но у того своя боль — сбалансировать бюджет, то есть срезать расходы, собрать налоги. Тоже не до стратегических изысков», — отметил он.

При такой политике ЦБ экономика может выйти из кризиса только благодаря нефтяным ценам, полагает эксперт. «Приходится надеяться, что если и произойдёт стабилизация в экономике, то лишь привычным «естественным путём» — в случае роста цен энергоносителей, как это было в каждом из кризисов с 1998 года», — говорит он.

28 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых.