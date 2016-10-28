Москва, 28 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Первое чтение проекта бюджета на 2017−2019 года состоится в Госдуме 18 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя внесенный правительством РФ проект бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Правительство внесло его раньше того срока, который определен бюджетным законодательством», — отметил он

В течение 24 часов комитет по бюджету должен дать заключение о соответствии представленных документов Бюджетному кодексу, затем комитет предлагает Совету Думы определить порядок рассмотрения бюджета в Госдуме, рассказал он.

«Срок рассмотрения законопроекта о бюджете установлен Бюджетным кодексом и составляет не более 60 дней. Но бюджет — это ориентир для регионов, и наша задача — сделать так, чтобы регионы как можно быстрее эти ориентиры получили», — отметил Макаров.

«Первое чтение проекта бюджета может состояться 18 ноября — ему будет предшествовать самое тщательное рассмотрение проекта бюджета и всех госпрограмм, а также экспертный совет с участием бизнес-объединений», — отметил Макаров.

Одновременно с бюджетом внесено 18 законопроектов, которые будут рассматриваться профильными комитетами, подчеркнул он.

«В проекте бюджета 10 тысяч 690 страниц. Это сам проект бюджета и те материалы, которые, в соответствие с Бюджетным кодексом, должны предоставляться вместе с бюджетом — эти материалы составляют половину этого объема. Это основные направления бюджетной политики, налоговой политики, расчеты доходов, перечень полномочий, которые передаются регионам, прогноз Социально-экономического развития и целый ряд других документов, без которых невозможно тщательное рассмотрение бюджета», — пояснил депутат, указав, что сумка с бюджетом «очень тяжелая».