Нейпьидо, 28 октября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о крушении «неопознанного воздушного судна» в море у западного побережья Мьянмы не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 28 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в Департаменте гражданской авиации страны.

Unsplash Обломки самолета

В сообщении отмечается, что в ходе проверки, которую проводили местные специалисты, обломков предполагаемого воздушного судна обнаружить не удалось.

По предварительным данным, поиски якобы упавшего самолета прекращены.

28 октября агентство France Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника из департамента гражданской авиации Мьянмы сообщило, что «неопознанный самолет» врезался в море у западного побережья страны.

«На данный момент, единственное, что я могу сказать вам наверняка, это то, что разбившийся самолет не принадлежит нашей авиакомпании, мы уже проверили», — сказал тогда источник.

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