Москва, 28 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Российский газовый холдинг «Газпром» увеличит поставку газа в Турцию почти на 10% по просьбе Анкары, передает 28 октября радиостанция «Говорит Москва».

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В заявке на поставку газа на 28 октября, поступившей от турецкой стороны, объем топлива вырос на 9,3% и составил 82,1 млн кубометров в сутки, отметили в «Газпроме». Холдинг, как и ранее в подобных случаях, увеличит поставки.

Увеличение запроса Анкара объясняет прекращением подачи газа из Ирана. Ранее стало известно о взрыва на газопроводе, идущем из Ирана в Турцию.