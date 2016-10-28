Москва, 28 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Обращение членов Академии наук, назвавших диссертацию министра культуры Владимира Медиского ненаучной, нельзя расценивать как позицию всей РАН, заявил ее президент Владимир Фортов, передает радио «Эхо Москвы».

mkrf.ru Владимир Мединский проводит лекцию

По словам Фортова, позиция ученых из так называемого «Клуба 1 июля» является их личным мнением. Он отметил, что подписи под письмом с критикой Мединского поставили 24 человека, в то время как в составе РАН более чем 2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем письме члены «Клуба 1 июля», выступающего против реформы РАН, заявили, что доктор исторических наук Владимир Мединский в своей диссертации «подменяет исторические факты лженаучными мифами». Академики потребовали вернуть научную работу на рассмотрение в диссовет Уральского федерального университета.