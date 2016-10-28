Тель-Авив, Израиль, 11 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя Егор Бортник), который на данный момент проживает в Израиле, на своей страничке в одной из социальных сетей назвал фанатов, которые предложили ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), «убийцами». На комментарии исполнителя обратили внимание журналисты ИА REGNUM.

Dmitry Tkachuk/URA. RU/TASS Солист группы «Би-2» Егор Бортник

Российские поклонники под фотографией артиста с супругой поздравили музыканта с Днём Победы.

«С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!» — ответил на это музыкант, добавив, что отмечать его надо якобы 8-го, а не 9 мая. По мнению покинувшего со скандалом Россию музыканта, победили в войне против фашизма «союзнические войска».

Скриншот из социальной сети

Фанаты с артистом не согласились, отметив, что, как бы он ни относился к сегодняшней ситуации в мире, предавать память своих предков нельзя.

«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Всё, что вызывает сейчас Россия, только омерзение и брезгливость», — ответил на замечание Лёва.

Скриншот из социальной сети

Дальше музыкант перешел на личные оскорбления всех несогласных, отметивших, что если он называет россиян убийцами, то как же назвать жителей Израиля, ведущих непрекращающуюся войну с соседями. Ведь именно эту страну «противник» военных конфликтов Лёва выбрал в качестве места для жизни.

«Мне плевать на вас», — ответил музыкант на вопрос, почему он позволяет себе опускаться до личных оскорблений россиян. После чего написал, что не вернётся в Россию.

Ранее он уже сообщал своим фанатам, что вернётся в Россию только «после лебединого озера». Би-2 уже попадали под шквал критики из-за своей позиции относительно родной страны и спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, вскоре выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Общественники потребовали отмены концертов коллектива в РФ. В настоящее время уехавшие музыканты объявили о переносе выступлений и запланировали гастроли по городам США и Европы.