Москва, 28 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%. Об этом сегодня, 28 октября, заявил директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин, сообщает АЭИ «Прайм».

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

«В 2017 году и на 2018, 2019 обеспечена индексация стипендий. Стипендии вырастут, исходя из того, какие параметры задал Минфин. Эта индексация с 1 сентября, обращаю внимание, — 5,9% — в 2017 году, 4,8% — в 2018 году и 4,5% в 2019 году», — сказал Зарубин.

Кроме того, Зарубин заявил, что в течение трех лет будут увеличены расходы на повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу.

«Существенно растут расходы на эти цели. В 2017 году — на 17,9 миллиарда рублей, в 2018 году — на 33,4 миллиарда рублей, в 2019 году — на 36,9 миллиарда рублей. Это означает, что расходы профессорско-преподавательского состава, вне всякого сомнения, существенно вырастут в 2017 году», — привел цифры директор департамента финансов Минобрнауки.

Также Минобрнауки выделит дополнительные средства в трехлетнем бюджете для повышения зарплат научным сотрудникам.