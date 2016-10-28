Ереван, 28 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, по инициативе фонда IDeA в газетах «Айастани Анрапетутюн» (Республика Армения) и The New York Times опубликовано открытое письмо, озаглавленное «Будущее армянской нации решается сейчас».

IDeA

Письмо приурочено к 110-летию Всеармянского благотворительного союза (AGBU). Его подписали Рубен Варданян, Нубар Афеян, Вардан Грегорян, Шарль Азнавур, Лорд Ара Дарзи, Самвел Карапетян, Артур Джанибекян и другие известные армяне, живущие в разных странах.

ИА REGNUM публикует полный текст письма:

«Для армян всего мира настал исторический момент объединиться ради достойного будущего Армении.

В эти выходные Всеармянский благотворительный союз (AGBU), одна из старейших НКО в США и крупнейшая армянская организация в мире, отмечает в Нью-Йорке свое 110-летие. Мы подошли к этой важной вехе с осознанием уникальности момента, когда необходимо переосмыслить будущее Армении и задуматься о вкладе каждого из нас в создание более сильной и процветающей нации.

Созданная более века назад для того, чтобы реагировать на вызовы, стоящие перед армянами как на родине, так и в диаспоре, эта глобальная организация реализует социально-экономические инициативы и программы в образовательной, культурной и гуманитарной сферах по всему миру. Мы поздравляем AGBU с юбилеем и отдаем должное его неоценимому вкладу в сохранение армянской идентичности, духовного и культурного наследия в глобальной сети армянских общин.

Изгнанные со своей исторической родины и рассеянные по всему миру армяне сделали невероятно много для развития государств, ставших их новым домом. Мы давно научились адаптироваться к культуре и традициям приютивших нас стран и стали их преданными гражданами, сохранив при этом исторически сложившуюся у нашего народа идентичность, язык и христианскую веру в лоне Армянской Церкви.

Мы чествуем все армянские организации и всех частных лиц, которые на протяжении многих лет способствовали сохранению армянской диаспоры, реализуя благотворительные проекты. В их числе — Армянская миссионерская ассоциация, Армянское общество помощи, Фонд Гульбенкяна и многие другие.

Мы также выражаем бесконечную признательность филантропу Кирку Керкоряну и президенту AGBU в 1989—2002 годах Луиз Манукян-Симон, а также другим лицам и организациям за их неоценимый вклад в развитие Армении с момента обретения ею независимости. Их работа, начало которой было положено в 1990-х годах, позволила создать в стране жизненно важные институты и инфраструктуру.

Сегодня, спустя четверть века после того, как Армения обрела независимость, наша молодая республика оказалась в уязвимом положении, равно как и национальная идентичность армян во всем мире. Мы стоим на историческом перепутье. Ясно осознавая стоящие перед нами вызовы, мы, в то же время, видим открывающиеся беспрецедентные перспективы.

Это возможность для армянского народа выбрать путь процветания — трансформировать Армению, превратив ее в динамичное, современное, безопасное, мирное и прогрессивное государство, родину глобальной нации.

Это возможность для нации, пережившей Геноцид, перейти от выживания к возрождению и успеху.

Это возможность обеспечить долгосрочное социальное и экономическое развитие Армении — для нынешних граждан, для наших детей и ради будущего всего армянского народа.

Для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, нам необходим новый, гораздо больший уровень постоянной вовлеченности армянского сообщества по всему миру — в виде социальных или коммерческих инвестиций, инноваций, знаний и опыта либо деятельного участия. В долгосрочной перспективе мы должны стремиться к тому, чтобы привести Армению к соответствию тому высокому уровню международных стандартов, который принят в большинстве стран, где сегодня проживает армянская диаспора.

Помимо личного вклада каждого из нас нам необходимо пробудить в армянах беспрецедентный дух партнерства, благодаря которому все армянские организации и частные лица будут действовать слаженно и сообща. Мы призываем всех к небывалой до сей поры долгосрочной инвестиционной кампании, направленной на восстановление социальной, экономической, технологической и культурной мощи армянской нации, объединенной вокруг Армении. В то же время мы призываем правительство Армении поддержать объединенные усилия армян всего мира посредством принятия новой стратегии развития, основанной на включенности всех общественных групп как в Армении, так и в диаспоре в процессы трансформации и развития.

Частные лица и организации, а также государственные и общественные институты, нацеленные на развитие Армении, должны сплотиться, объединить усилия и начать сотрудничество для обеспечения лучшего будущего для армянского народа. Мы верим: чтобы достичь успеха, граждане Армении и армяне диаспоры должны стать единой силой, а не действовать по отдельности.

Мы, нижеподписавшиеся, призываем глобальное армянское сообщество объединиться во имя совместного возрождения нации. Мы сами обязуемся приложить к этому все наши усилия и будем рады каждому, кто готов к нам присоединиться.

Вместе мы, армяне, являемся глобальной нацией. И для глобальной нации настало время решительных действий».

Письмо подписали: Гагик Адибекян (Люксембург), Абел Аганбегян (Россия), Андре Андонян (Япония), Отец Месроп Арамян (Армения), Гаро Армен (США), Шарль Азнавур (Швейцария), Нубар Афеян (США), Рубен Варданян (Россия), Лорд Ара Дарзи (Великобритания), Эдуард П. Джереджян (США), Салпи Газарян (США). Чарльз Гаилян (США), Вартан Грегорян (США), Пьер Гурджян (Бельгия). Артур Джанибекян (Россия), Ральф Йирикян (Армения), Самвел Карапетян (Россия), Андрей Мкртчян (Армения), Михаил Погосян (Россия), Грег Саркисян (Канада), Сэм Симонян (США), Достопочтенный Тигран Тевризян (США), Серж Чурук (Франция)

Благотворительный фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) основан предпринимателями и филантропами Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд. В центре внимания фонда находятся программы, обеспечивающие ощутимый социально-экономический эффект и способствующие переходу страны от модели выживания к модели процветания.

IDeA содействует развитию социального предпринимательства в Армении путем инвестирования в долгосрочные некоммерческие проекты и обеспечения их стабильной реализации.

Всеармянский Благотвори́тельный Союз — некоммерческая армянская благотворительная организация, действующая более чем в 30 странах мира. Основана в Каире в 1906 году. С началом Второй мировой войны штаб-квартира перемещена в Нью-Йорк. В 1950-е — 1980-е годы Союз укрепился благодаря деятельности его президента, Алекса Манукяна, выделившего на различные программы из личных средств около 40 млн долларов. В 1985 году по данным советского атташе союз имел в США уже 101 отделение и объединял 19 тыс. членов. За 1953−1989 годы активы Союза выросли с 8 млн долларов до 105 млн долларов. Окончание холодной войны позволило организации активизировать свою деятельность на территории советской Армении. В 1990 году представительство Союза было открыто в Ереване.