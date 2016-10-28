Тбилиси, 28 октября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Лидеры Единого национального движения считают неприемлемым тот факт, что на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе не присутствовал глава оборонного ведомства Грузии и в рамках этой встречи не состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия. Заявление в связи с этим фактом сделала член ЕНД, кандидат в мажоритарные депутаты по Вакийскому избирательному округу Тбилиси Елена Хоштария.

mod.gov.ge Министр обороны Грузии Леван Изория

«Вчера в Брюсселе состоялось очень важное заседание министров обороны, на котором НАТО вместе с США и Германией приняло очень важное решение. Оно означает, что НАТО берет на себя ответственность за обеспечение безопасности Черноморского региона на суше, море и в воздухе. Это означает, что НАТО будет участвовать в обеспечении безопасности Грузии и других стран региона», — сообщила Хоштария.

По ее информации, причиной такого решения участники заседания назвали вторжение России на территории соседних государств и другие агрессивные действия России.

«На этом фоне, когда принималось очень важное для Грузии решение, на встрече не присутствовал министр обороны Грузии, и это очень тревожный для нас сигнал. Мы оставили нынешнему правительству очень серьезный инструмент — комиссию НАТО-Грузия, который давал нам возможность участия в таких мероприятиях. Аласания и Хидашели всегда участвовали в этих встречах, проводилось и заседание комиссии НАТО-Грузия. А на этот раз такое заседание на состоялось», — констатировала представительница ЕНД и еще раз расценила случившееся как очень тревожный сигнал.

Она призвала правительство Грузии впредь принимать участие в подобных встречах, чтобы не допустить какого-либо пренебрежения интересами Грузии, и активно подключиться к осуществлению оглашенного НАТО проекта.

На заседании Североатлантического совета, который проходил 26−27 октября в Брюсселе, 6 стран НАТО — Канада, Германия, Нидерланды, Турция, Польша и США — выразили готовность направить в Черноморский регион свои сухопутные, морские и воздушные силы для усиления военного присутствия альянса в этом регионе.