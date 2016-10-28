Рим, 28 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. На территории Италии, где 25−26 октября произошло несколько землетрясений подряд, за последние две суток зафиксировано порядка 700 повторных афтершоков. Такими данными располагает Национальный институт геофизики и вулканологии, пишет La Repubblica.

Martin Luff Последствия толчка

Уточняется, что толчки зафиксированы всё в том же районе, где произошли землетрясения — в зоне между городами Перуджа и Мачерата. Магнитуда афтершоков превысила, по данным сейсмологов, четвёртый уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии произошло несколько землетрясений. С 25 октября произошло более 150 толчков в районе между городами Перуджиа и Норчи. После трёх наиболее интенсивных толчков силой 5,9 баллов, 5,4 балла, а затем 4,5 балла последовали толчки силой менее 3 баллов в Мачерате.