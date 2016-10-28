Москва, 28 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Правительство России приняло проект распоряжения о распределении в 2016 году финансирования в размере 2,28 миллиарда рублей на обеспечение закупок антивирусных препаратов для инфицированных вирусами иммунодефицита (ВИЧ) и гепатитов B и C, сообщается на сайте кабинета правительства РФ.

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«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения предлагает распределить межбюджетные трансферты в размере 2,28 миллиарда рублей в 2016 году, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на закупку лекарств от ВИЧ и гепатита.