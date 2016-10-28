Москва, 28 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий правку Гражданского кодекса, внес в Госдуму глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября. Предполагается, что внесение изменений в Гражданский кодекс РФ, а также приостановление и признание отдельных его положений утратившими силу могут осуществляться только отдельными законами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Такие изменения не могут быть включены в тексты законов, изменяющих, признающих утратившими силу другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

Аналогичная норма введена в Уголовный кодекс РФ и эффективно проявила себя на практике, способствуя более взвешенному подходу при реформировании уголовного законодательства, отметил автор.

Недавно было предложено внести соответствующие изменения и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).