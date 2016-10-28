Пенза, 28 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Среди кандидатов на участие в Олимпиаде-2020 в Токио от Пензенского региона названы спортивные гимнасты Наталья Капитонова, Ильдар Юскаев, Артем Арнаут и Александр Глухов, прыгун в воду Руслан Терновой, велогонщица Наталья Афремова, пловцы Мария Асташкина, Роман Ларин и Кирилл Мордашев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Минспорта.

Александр Дейнека. Эстафета по кольцу. 1947

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский проинформировал о начале подготовки к Играм 2020 года в Токио. Он отметил, что в регионе действует государственная программа развития физической культуры и спорта на 2014−2020 годы. В период подготовки к минувшей Олимпиаде-2016 в Рио были предусмотрены и профинансированы мероприятия на сумму 92,21 млн рублей (в том числе: в 2013 году — 24,5 млн рублей, в 2014 году — 21,264 млн, в 2015 году — 17,645 млн, в 2016-м — 28,612 млн).

Спортсмены обеспечиваются необходимыми медикаментами, спортивным питанием, биологически активными добавками. В рамках реализации программы приобретаются высококачественный индивидуальный инвентарь и спортивная форма.

«Тренировки спортсмены проходят как во время сборов в составе национальной команды за пределами региона, так и в Пензе, где у них есть все условия для полноценной подготовки — во Дворцах спорта «Буртасы», «Олимпийский», «Сура», объекты Училища Олимпийского резерва», — сообщил министр.

Ежемесячно, в целях стимулирования работы, спортсменам выплачивается стипендия от 5000 до 50 тыс. рублей в зависимости от достигнутых результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Тренерам также выплачивается денежное вознаграждение в зависимости от результата его воспитанника.

Кроме ежемесячных выплат, по итогам года за высокие спортивные результаты в официальных международных соревнованиях, таких как олимпийские игры, чемпионаты, первенства Европы и мира, спортсменам и тренерам выплачивается единовременное материальное вознаграждение.

«Пензенская область заняла 6 место в общем медальном зачете среди российских регионов и 9 — по числу золотых наград», — напомнил Григорий Кабельский.

По его словам, выступление команды Пензенской области на Олимпиаде в Рио было успешным. Кандидаты на Игры 2020 года — это и спортсмены, уже проявившие себя, и молодые перспективные ребята. «С ними мы работаем уже несколько лет, поскольку олимпийского чемпиона нельзя воспитать всего за 4 года. Требуется 10−12 лет, чтобы подающий надежды юный спортсмен превратился в участника Олимпиады», — констатировал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пензенскую область на Олимпийских играх представляли девять спортсменов.

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