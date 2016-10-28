Днепропетровск, Украина, 28 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов на своей странице в соцсети Facebook пригрозил «уморить голодом» депутатов городского совета, которые не профессионально выполняют свою работу.

marinamarusya13 Пустая тарелка

По его словам, народные избранники, которые не ходят на заседания и не принимают участия в работе комиссий, не поучат «депутатские деньги».

«Вы (депутаты) можете писать жалобы в прокуратуру, судиться (…), но ничего и никогда (не получите), — пишет он. — Ясно, народные избранники? Или вы будете работать, или я вас заморю голодом, тварей».

Филатов уточнил, что 27 октября депутаты из «Громадськой силы» приходили ругаться в исполком, что им не выплачивают заработанные финансовые средства.