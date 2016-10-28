Куала-Лумпур, 28 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Грузовой поезд сошел с рельс в Малайзии и перекрыл один из самых оживленных железнодорожных участков страны, заблокировав дорогу для тысячи туристов, сообщает 28 октября France Presse.

pixabay.com Железнодорожная катастрофа

Железнодорожная авария произошла в штате Перак. Вагоны грузового состава перекрыли два железнодорожных пути. Машинист поезда и его помощник получили легкие ранения. Движение поездов на данном участке дороги должно быть восстановлено в течение 48 часов.

Крушение грузового поезда и перекрытие железнодорожного сообщения негативно отразилось на нескольких тысячах туристов, которые не смогли вовремя воспользоваться услугами железнодорожного транспорта.

Напомним, в Малайзии существует обширная сеть железных дорог, большая часть которых была построена еще в времена, когда Малайзия была колонией Великобритании. Железнодорожный транспорт пользуется популярностью среди туристов.