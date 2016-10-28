Иркутск, 28 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, стало известно, что Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила факт открытия компанией «Роснефть» Верхнеичерского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Запасы нового месторождения по категории С1+С2 достигают 61 млн тонн нефтяного эквивалента. В настоящее время «Росгеофонд» порекомендовало «Роснефти» поставить Верхнеичерское месторождение на государственный учет.

Напомним, что месторождение было открыто «Роснефтью» в июле 2016 года, когда специалисты бурили скважины на третьем Верхнеичерском лицензионном участке. В результате чего был получен фонтанирующий приток черного золото в объеме 230 кубометров нефти в сутки и приток нефтегазоконденсатной смеси объемом до 60 тыс. кубометров в сутки. Для разработки нового месторождения планирую использовать инфраструктуру Северо-Даниловского и Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождений. Это, в свою очередь, даст значительный синергетический эффект.

Об открытии нового месторождения «Роснефть» сообщила только в середине августа. Говорилось, что, по предварительным оценкам, запасы оцениваются в 25 млн тонн нефтяного эквивалента.

Вообще лицензия на разработку Верхнеичерского месторождения, расположенного в Катангском районе Иркутской области, была получена в 2007 году. На участке работает «дочка» «Роснефти» «Верхнечонскнефтегаз», утвержденная в качестве оператора по геологическому изучению десяти лицензионных участков компании, в числе которых и Верхнечонское месторождение. Компания с 2007 года владела лицензиями на Западно-Чонский и Верхнеичерский участки, расположенные в Иркутской области. В 2015 году дочернее предприятие «Роснефти» добыла 8,6 млн тонн черного золота.

Справка ИА REGNUM :

Верхнечонское месторождение, открытое в 1978 году, находится в пределах Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области, которая входит в состав Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Здесь уже открыто пять нефтегазовых месторождений: Вакунайское, Верхнечонское, Чаяндинское, Талаканское и Даниловское. Что касается конкретно Верхнеичерского участока, то он расположен в 250 километрах северо-восточнее от города Усть-Кут и в 90 километрах к востоку от трассы магистрального нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Согласно прогнозам, ресурсы участка по категории D1 на момент проведения аукциона оценивались в 140 млн углеводородов: 50 млн тонн нефти и 90 млрд кубометров голубого топлива

Это месторождение с 2005 года осваивалось в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Еще через три года его подключили к Восточному нефтепроводу, в тот же год месторождения ввели в промышленную эксплуатацию. Общий объём инвестиций в месторождение составил не менее $1 млрд, всего на освоении Верхнечона работают более 2 тыс. человек. Разработка Верхнечонского месторождения наряду с разведкой восьми расположенных рядом участков — один из приоритетных направлений работы «Роснефти» в Восточной Сибири.

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